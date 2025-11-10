Objetivo Reducido: Brown empató y San Martín consiguió una valiosa victoria como visitante

El "Tricolor" igualó 1-1 con Argentino de Quilmes y el "Azul" derrotó 2-1 a Dock Sud. Los partidos.

Con el foco puesto en el Reducido, los clubes del distrito que militan en la Primera B disputaron el fin de semana la anteúltima fecha del torneo Clausura. Brown de Adrogué igualó 1-1 con Argentino de Quilmes y complicó su situación, mientras que San Martín de Burzaco se impuso 2-1 ante Dock Sud como visitante y sigue soñando.

Un empate con gusto a poco

El “Tricolor” tenía una buena oportunidad de local para cortar la racha negativa y llegar a la última fecha en zona de Reducido. Sin embargo, sigue sin levantar cabeza: estiró a diez los partidos sin ganar y ya no depende de sí mismo para luchar por el segundo ascenso.

El conjunto de Adrogué se hizo con la pelota en la primera mitad, pero le faltó creatividad para poner en peligro el arco de Argentino de Quilmes. Por su parte, la visita sufrió dos lesiones en los minutos iniciales y, con los cambios, le costó acomodarse.

Las únicas aproximaciones fueron para el dueño de casa, con un cabezazo desviado de Nicolás Meaurio y un zurdazo de Brandon López que contuvo el arquero. De esta manera, se fueron al descanso sin emociones.

En el complemento, los equipos tomaron más riesgos ante la necesidad de ambos de ganar para sus aspiraciones. Fue así que el “Mate”, en una de sus primeras situaciones, abrió el marcador: a los 64', Máximo Guzmán recibió un pase a la espalda de la defensa y no falló ante la salida de Sebastián Giovini.

Con la desventaja, Brown se vio obligado a pisar el acelerador para buscar el empate que lo mantenga con chances de Reducido. Estuvo cerca de conseguirlo con un remate de Matías Sproat que controló el arquero Alejo Tello.

Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, llegó la igualdad en el cierre del partido. A los 88 minutos, luego de un centro y una serie de rebotes, Jonathan Cañete la empujó al fondo de la red para decretar el 1-1 final.

Así, alcanzó los 51 puntos y está 12° en la tabla anual. Si el puntero Midland se consagra campeón en la próxima fecha y entran hasta el 9° al Reducido, el “Tricolor” está a una unidad del último puesto de clasificación. Cerrará el Clausura como visitante de Argentino de Merlo.

Muestra de carácter

San Martín está más vivo que nunca. Dio vuelta el encuentro en una cancha complicada, consiguió su primera victoria como visitante en el campeonato y llega a la última fecha con posibilidades de meterse en el Reducido.

Las cosas comenzaron mal para el “Azul”. Tras avisar con un cabezazo que desvió Ezequiel Navarro Montoya, Dock Sud golpeó de arranque. A los 7 minutos, Valentín Quevedo envió un centro de una pelota parada y Mauro Molina se impuso en la altura para el 1-0.

La visita no pudo desplegar su juego colectivo para lastimar al dueño de casa y le costó generar situaciones de peligro. El “Docke” perdonó en la última de la primera etapa, cuando Román Pérez falló en soledad con el arquero luego de una contra.

San Martín salió con otra cara al complemento. Con más carácter e ideas, se hizo dueño del partido y logró revertir las acciones. Los cambios implementado por el entrenador Federico Scurnik también le dieron más dinámica al equipo.

A los 58', Ignacio Serpa peleó una pelota contra un defensor local, recuperó dentro del área y asistió a Franco Camejo, quien entró solo por el segundo palo y la empujó con el arco vacío para poner el 1-1.

La ráfaga del “Azul” no se detuvo y, sólo cinco minutos después, revirtió el marcador. Chávez conectó de cabeza y Rodrigo Cavallera terminó metiéndola en su propia portería cuando intentó despejarla. Pese a que Dock Sud buscó, no pudo evitar la victoria visitante.

Con este triunfo, San Martín llegó a 52 puntos y está 10° en la tabla anual. Si el puntero Midland se consagra campeón en la última fecha, entrarían hasta el 9° puesto al Reducido, del cual tiene las mismas unidades. En la próxima jornada, se jugará todo contra Merlo en Burzaco.