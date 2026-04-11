Oñativia cumple 30 años: fue el segundo hospital de Brown y un feroz incendio lo atravesó

Se inauguró el 11 de abril de 1993. Conocé su historia.

Una de las instituciones más importantes del distrito festeja sus tres décadas junto a la comunidad. Se trata del hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, el cual cumple este sábado, 11 de abril, un nuevo aniversario al servicio de brownianos y vecinos de la Región.

Su fundación

Sucedió en 1993. Tras tres años de trabajo y proyecciones, la construcción del edificio finalmente se concretó en Ramón Carillo 1339. Fue el segundo nosocomio de carácter público provincial del partido.

Se decretó la habilitación para uso el 22 de febrero de 1996. Seguido a ello, el 11 de abril del mismo año quedó inaugurado oficialmente. El encargado de realizar el corte de cinta fue el por entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.

A lo largo de su historia, el centro asistencial vivió innumerables situaciones. Una de ellas fue el incendio que sufrió en la zona de máquinas, el 17 de diciembre de 2018. Esto llevó a que los trabajadores evacuaran a 180 pacientes en una hora.

Si bien afortunadamente no se registraron víctimas, los daños materiales fueron graves. El nosocomio tardó un largo tiempo en recuperarse de las llamas y volver a tener una atención plena.

Sobre Arturo Oñativia

Fue un médico oriundo de Salta nacido el 16 de abril de 1914. Estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y se especializó en endocrinología. Luego, retornó a su provincia para trabajar en un centro médico.

En la década del 60', se involucró en política de la mano del partido Radical. Fue ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación en la presidencia de Arturo Illia, donde implementó una serie de medidas apuntadas al bienestar de la población.

El profesional impuso iniciativas, como la reforma del sistema hospitalario nacional y de la comunidad. También intervino en la creación del servicio de agua potable, que garantizaba la provisión de la misma en las áreas rurales.

Uno de los hitos más importantes del profesional fue la conocida "Ley de Oñativia". Esta regulaba la producción y comercialización de medicamentos y los establecía como bienes sociales. De esta manera, amplió su acceso a los ciudadanos y evitó maniobras para encarecer sus precios.