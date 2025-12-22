Operativo “Los Casafantasmas”: cayó una banda por evasión y lavado de activos

Uno de los allanamientos se realizó en Adrogué. Secuestraron más de 30 vehículos y casi U$S 500 mil. La información.

La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una organización criminal acusada por evasión fiscal y posible lavado de activos. Como resultado de los procedimientos hay 9 personas detenidas.

La investigación

Se inició en agosto pasado. Fue a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora. Allí, se encomendaba averiguar domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, quienes en el 2023 fueron denunciados por ARCA por evasión tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.

La firma en el blanco es un reconocido corralón ubicado en el corredor Canning-San Vicente. Según trascendió, sus responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales, ocultar el origen del dinero y evadir tributos.

A partir del análisis, se determinó un crecimiento económico importante en los últimos años. Asimismo, la Policía logró identificar a las empresas fantasmas. Las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos.

Sumado a ello, se corroboraron irregularidades en el precio de venta de los lotes de un emprendimiento en un barrio cerrado del lugar. Allí, el precio declarado era muy diferente al real.

Mediante distintas tareas de campo, también se identificó una estación de servicio ubicada en la zona. Los dueños eran los investigados, pero se encontraba a nombre de terceras personas.

Los procedimientos

Con las pruebas en su poder, los efectivos realizaron 32 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Fueron en Adrogué, Canning, San Vicente, Monte Grande y Avellaneda. Todos sitios vinculados a las maniobras ilícitas.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a 9 personas, entre ellas los principales investigados, todos mayores de edad. Además, se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcción.

También, se incautó una flota de 24 camiones, 5 vehículos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación.

