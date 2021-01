¡Otra vez!: desvalijaron el Instituto Técnico Emaus

Compartir en:

martes 26 de enero del 2021

Ocurrió en Ministro Rivadavia. Se llevaron desde maquinas industriales y una impresora 3D hasta ventanas de aluminio. En diciembre sufrieron otros cinco robos. Los detalles.

La entidad Emaús fue nuevamente víctima de un robo durante el primer mes del año. Delincuentes ingresaron al Instituto Técnico rompiendo una claraboya. Se llevaron elementos de gran valor y ocasionaron serios daños materiales.

¿Qué pasó?

El hecho tuvo lugar días atrás en Francisco Páez y Magaldi, Ministro Rivadavia. Se cree que podría haber ocurrido durante la madrugada del jueves 21 o en las primeras horas del viernes 22.

En el lugar, los ladrones accedieron al taller de costura. Se robaron una máquina bordadora, una estampadora, una cortadora circular, una impresora 3D nueva y más de 40 tijeras de distintos tamaños. También, una abrochadora de presión, hilos, agujas, herramientas, accesorios, rollos de telas y ventanas de aluminio.

“Se fueron con todas las maquinas industriales, cada una vale cerca de 500 mil pesos. Todavía estamos descubriendo las cosas que faltan. Vamos viendo sobre la marcha porque fue tanto que no nos damos cuenta de todo”, explicó su directora María Cristina de Urquiza, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Ahora que no había alumnos, habíamos soldado las puertas de los talleres para evitar asaltos. Pero, había una claraboya en ese taller, cortaron la reja y entraron por ahí. Se ve que traían las herramientas adecuadas para romper todo”.

El Instituto Técnico Emaús

Agrupa al Centro de Formación Profesional -anexo del Colegio San Bonifacio de Lomas de Zamora- y la escuela secundaria con orientación en construcción.

“Todo esto es un trastorno porque después de cada robo hay que arreglar todo para que no vuelvan a entrar. También nos afecta mucho el ánimo, llegamos a pensar que la gente no nos quiere o no valora lo que hacemos. Nosotros damos alimentos todas las semanas y decidimos no tomarnos vacaciones para no cortar las entregas”, aseguró.

Una historia de nunca acabar

La entidad ya había sido blanco de cinco asaltos en diciembre. En todos los casos accedieron rompiendo puertas, vidrios y forzando rejas. El primero se registró el viernes 4 en la "trapería y comunidad de vida". Pocas semanas después y en vísperas de Navidad, el espacio fue escenario de una seguidilla de asaltos.

El domingo 20, ladrones ingresaron también en el Instituto Técnico. Allí, se llevaron la bomba de agua y herramientas que utilizan los alumnos en los talleres. Al día siguiente, fue violentada la Casa del Niño Emaús. Se robaron otra bomba de agua. El martes 22, en tanto, los delincuentes huyeron con dos carretillas, más herramientas y las mesas del comedor comunitario.

“El miércoles 23, nos quitaron cinco guitarras, una máquina de cortar fiambre y un amplificador con micrófono. Ahí, cortaron la parte de abajo de una puerta de chapa e hicieron un cuadrado pequeño. Así logró ingresar una persona y una vez adentro rompió los candados y abrió”, contó en aquella oportunidad su directora.

El caso

La denuncia fue radicada inmediatamente en la Comisaría de Longchamps. Hasta el momento no hay detenidos.