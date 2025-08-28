Palpitando la llegada de la primavera, "Creadoras" vuelve a instalarse en Burzaco

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. “Vení a recorrerla y apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, expresaron desde la entidad. ¿Cuándo y dónde será?
Palpitando la llegada de la primavera, “Creadoras” se prepara para vivir una nueva edición en Burzaco. Como cada mes, volverá a ofrecer una gran variedad de productos artesanales a precios inigualables.
La feria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se instalará el próximo viernes, 5 de septiembre, entre las 11 y las 18 hs. Como es habitual, lo hará en la tradicional plaza Manuel Belgrano, ubicada en E. de Burzaco y Amenedo.
“Vení a recorrerla y apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, expresaron desde la entidad browniana en sus redes sociales.
“Creadoras” surgió hace cuatro años y ya se convirtió en un clásico del distrito. En cada edición, suma nuevos stands y la visitan cientos de vecinos de diferentes puntos de la Región. Es que allí pueden encontrar artesanías, ropa, velas, plantas, juguetes didácticos y bijouterie. Además, de preparaciones dulces y saladas y un sector de moda circular.
Quienes deseen exponer sus productos simplemente deberán contactarse vía WhatsApp al 1169492444. “Si sos emprendedora, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender y conectar con más personas”, indicaron.
