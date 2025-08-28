Palpitando la llegada de la primavera, "Creadoras" vuelve a instalarse en Burzaco

Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. “Vení a recorrerla y apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, expresaron desde la entidad. ¿Cuándo y dónde será?

Palpitando la llegada de la primavera, “Creadoras” se prepara para vivir una nueva edición en Burzaco. Como cada mes, volverá a ofrecer una gran variedad de productos artesanales a precios inigualables.

¿Cuándo y dónde?

La feria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Se instalará el próximo viernes, 5 de septiembre, entre las 11 y las 18 hs. Como es habitual, lo hará en la tradicional plaza Manuel Belgrano, ubicada en E. de Burzaco y Amenedo.

“Vení a recorrerla y apoyá a las mujeres que crean, sueñan y emprenden”, expresaron desde la entidad browniana en sus redes sociales.

“Creadoras” surgió hace cuatro años y ya se convirtió en un clásico del distrito. En cada edición, suma nuevos stands y la visitan cientos de vecinos de diferentes puntos de la Región. Es que allí pueden encontrar artesanías, ropa, velas, plantas, juguetes didácticos y bijouterie. Además, de preparaciones dulces y saladas y un sector de moda circular.

¿Cómo sumar tu puesto?

Quienes deseen exponer sus productos simplemente deberán contactarse vía WhatsApp al 1169492444. “Si sos emprendedora, esta es tu oportunidad para mostrar tu talento, vender y conectar con más personas”, indicaron.