Papá Noel llega a Brown: ¿Qué lugares recorrerá en la víspera de Navidad?

Estará presente en distintas localidades para brindarles un momento inolvidable con los más pequeños. Los detalles.

Antes de la celebración de Navidad, Papá Noel se subirá a su trineo y se acercará a Almirante Brown. Se debe a que visitará distintos puntos del distrito para regarles un momento mágico a los niños, quienes podrán tomarse fotos y darles las cartitas.

¿Dónde?

El mítico personaje de traje rojo dirá presenta este domingo, 21 de diciembre, en José Mármol. A partir de las 18 hs, llegará al sector de juegos de la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, ubicada en 25 de Mayo y Bynnon.

Por otro lado, hasta el 24 de diciembre, se acercará todos los días al Boulevard Shopping de Adrogué. Lo hará de lunes a domingo, de 14 a 16 hs y de 17 a 20 hs.

Papá Noel concurrirá además al complejo – ubicado en avenida Yrigoyen 13.298 - en vísperas de Noche Buena, ya que el estará el miércoles 24 con una jornada extendida, de 11 a 17 hs.

Esa misma jornada, a partir de las 9 hs, también visitará Glew de la mano de Bomberos de la localidad. Habrá dos caravanas, de las cuales una será en el lado oeste y partirá desde el cuartel central, ubicado en Sarmiento 221.

Saldrá por Soldi con dirección a Capital Olivera, donde circulará hasta Teniente Craig. Luego doblará a Bonifacio, seguirá con destino a Franklin y, desde allí, irá por Clark para llegar a la intersección con la Ruta 210.

La caravana continuará hacia Payro y se moverá por dicha calle hasta Gordillo. Tras pasar por Aguirre, volverá a la Ruta 210 para ingresar al Barrio Cotepa por Buegueños. Posteriormente, saldrá al barrio UPCN, cruzando el barrio Telepostal.

Tomará el recorrido por Justicia para llegar al cruce con Patria, donde girará a Trabajo y seguirá a Mansilla. Como último, terminará nuevamente en el cuartel central.

¿Y la otra?

En el lado este de Glew, en tanto, la otra caravana partirá el mismo miércoles 24 desde la estación ferroviaria. Comenzará su trayecto por Almafuerte hasta Obligado, donde continuará por Lamberti con dirección a Miguel Cané. Desde dicha calle, se dirigirá a Tomás Espora para alcanzar Santa Fe, avanzando sobre esta hacia Santa Fe.

Tras llegar a Gobernador Arias, doblará a Montevideo y, después, hará lo propio a Jorge Newbery para finalizar en la Delegación Municipal.