Para replicar su modelo de sanidad animal, una delegación de México visitó Zoonosis Brown

El grupo recibió capacitación enfocada en técnicas quirúrgicas abreviadas y el uso eficiente de insumos dentro del marco de las campañas de esterilización masivas. Los detalles.

Una delegación proveniente de la ciudad mexicana de Sonora visitó los últimos días el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown. Según detallaron, el objetivo fue interiorizarse en el modelo sanitario local y proyectar su aplicación en su propio territorio.

La comitiva estuvo integrada por los veterinarios Juan José Martínez, Ariel Félix y Jennifer Robles. También se hizo presente Caro Araiza, ex directora de Bienestar Animal del Estado de Sonora y actual voluntaria referente del programa de equilibrio poblacional de perros y gatos en toda esa región.

¿Cómo fue?

Durante una semana, el grupo recibió capacitación en las instalaciones de Zoonosis Brown. Esta estuvo enfocada en técnicas quirúrgicas abreviadas y el uso eficiente de insumos dentro del marco de las campañas de esterilización masivas.

En este contexto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó la importancia del programa municipal de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas. Este convirtió a Brown en el primer distrito no eutanásico del país y en “un modelo de referencia a nivel nacional”.

Desde la Comuna, detallaron que la delegación mexicana valoró el trabajo que lleva adelante el centro browniano y expresó su intención de adoptar los lineamientos de la iniciativa en su región, considerando su impacto sanitario y comunitario.

Durante su estadía, también recorrieron las áreas operativas de la institución y mantuvieron contacto con el equipo médico veterinario, observando los procedimientos y el funcionamiento del servicio itinerante que se despliega semanalmente en los barrios del distrito.

Zoonosis Brown continúa recibiendo delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer y replicar su experiencia en control ético de la población animal.