Paro en Brown: sin transporte, dependencias cerradas y comercios abiertos

Los fotos reflejan la falta de trenes y gran parte de los colectivos. La protesta se extenderá hasta la medianoche y afecta a servicios esenciales. Mirá las imágenes.

Almirante Brown atraviesa este jueves, 19 de febrero, una jornada de inusual. Se debe al alto acatamiento al paro general convocado por la CGT en reclamo a la reforma laboral. En este marco, se han paralizado casi por completo servicios y actividades esenciales, además del transporte público de pasajeros.

¿Cómo se vive?

Esta postal se vio reflejada en todas las localidades del distrito. La ausencia de gran parte de las compañías de colectivos, trenes y combies hizo que los vecinos que se movilizaron debieran hacerlo a pie, en auto, moto, bicicleta o a través de alguna aplicación de viajes.

Las calles se viven con movilidad baja, avenidas casi vacías y pocas unidades de micros circulando. Esto se debe a que las líneas 514 y 384, ambas con recorridos locales, pertenecen al grupo DOTA, empresa que decidió mantener sus líneas en funcionamiento y con cronogramas habituales.

Ante este jueves atípico, muchos brownianos decidieron compartir en redes sociales imágenes de un distrito desierto. Además del transporte, tampoco brindan atención al público los bancos y dependencias públicas. Los centros de salud, en cambio, solo mantienen activas sus guardias mínimas.

Por otro lado, gran parte de los comercios abrieron sus puertas generando un poco de movimiento. En el ámbito educativo, en tanto, aunque las clases aún no comenzaron oficialmente, las escuelas suspendieron sus actividades administrativas.