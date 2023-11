Petti batalló contra las bajas temperaturas y se subió al podio en San Pedro

La nadadora de Burzaco se enfrentó a aguas a 20 grados, situación que complicaron su actuación en la carrera. ¿Cómo le fue?

En una de las últimas competencia de 2023, Noelia Petti volvió a presentarse en la Maratón acuática "Vuelta de Obligado" que se desarrolló en San Pedro y logró un buen resultado. Pese a algunos contratiempos, se metió entre las mejores del certamen.

Si bien la browniana se sentía capacitada para terminar mejor, las condiciones ambientales le jugaron en contra. Es que debió luchar con el frío de las aguas a 20 grados que no le permitieron nadar como está acostumbrada. Fueron 20 kilómetros que se dividieron entre el Río Paraná (8km) y el Riacho San Pedro (12km).

Pese a esto, la oriunda de Burzaco culminó la prueba en el segundo lugar de la categoría "Damas" y en la sexta ubicación de la tabla general. En total, participaron 140 atletas de diferentes puntos del país. Noelia llegaba de consagrarse campeona argentina Máster en 400 y 800 metros libres.

"Está vez las cosas no me salieron como yo quería. El enemigo principal fue el frío que afectó mucho mi rendimiento. Mi tolerancia no es la misma que antes. Fueron tres horas donde batallé con mi cuerpo que quería abandonar y mi mente no se lo permitió", explicó en diálogo con www.deBrown.com.ar.