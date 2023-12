Petti tuvo su revancha en San Pedro y se subió a lo más alto del podio

La nadadora oriunda de Burzaco se quedó con el primer lugar en la categoría damas y culminó segunda en la tabla general. ¿Cómo le había ido en la edición pasada?

Noelia Petti volvió a demostrar un gran nivel en la Maratón Acuática de San Pedro y se sacó la espina que le había quedado de la edición pasada donde las bajas temperaturas le jugaron en contra. La browniana se adueñó de una medalla de oro y otra de plata.

Con un tiempo de 1 hora y 16 minutos, culminó en la primera posición de la categoría Damas y en el segundo lugar en la clasificación general, solo superada por un varón. Durante la competencia, aprovechó el sprint final para despegarse de sus perseguidores y consagrarse como la mejor de su división.

"En esta oportunidad, nadé como yo sé y me sentí muy bien. Es una carrera que conozco mucho, es un clásico muy desafiante y siempre quiero volver", sostuvo la oriunda de Burzaco en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Tuvo su recompensa

Hace menos de un mes, Petti participó de la tradicional "Vuelta de obligado" y no quedó satisfecha con lo conseguido, pese a haber terminado segunda en Damas y sexta en la general. Es que confesó que el agua a menos de 20 grados hicieron que no se sintiera cómoda.

"Fue en ese mismo lugar y mismo río y me quedé muy disconforme, pero sabía que pronto iba a tener revancha y no me iba a rendir ante un mal resultado, eso lo aprendí con los años que llevo en este deporte y así fue", reconoció la atleta que representa a Brown de Adrogué.

Lo que viene

Cerrará la temporada el domingo 17 de diciembre en Pinamar. Luego, comenzará la preparación física y técnica para las próximas carreras que tendrán como escenario diferentes lagos del sur de Argentina y se desarrollarán en febrero.