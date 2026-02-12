Platos abundantes y precios de barrio: el bodegón de Adrogué que conquistó a los vecinos

Se trata de "Brown, bodegón argentino". Cuenta con más de 40 platos principales. "La gente no los termina. A veces se comparten e, incluso, se llevan para la casa" , afirmó uno de sus dueños a De Brown. Conocé su historia.

En pleno centro de Adrogué, abrió un lugar que conquistó a los vecinos y les da ganas de volver: platos abundantes, precios amigos y un sabor casero que reconforta. Se trata “Brown, bodegón argentino”, un sitio ideal para vivir en familia, compartir sin apuro y salir llenos.

Su historia

El local, ubicado en avenida Espora 999, surgió por un cambio de rumbo de sus dueños. La cervecería que tenían allí no prosperó como esperaban y no dudaron en probar con algo nuevo en la zona que, en menos de un año, se convirtió en uno de los sitios preferidos de los brownianos.

Nicolás Miceli, uno de los propietarios, resaltó a a www.deBrown.com.ar que los vecinos los eligen por su distinguida carta, la cual cuenta con más de 40 platos principales. Además, porque quedan “conformes con el precio-calidad” y las porciones "gigantes". Un dato clave es que no cobran cubierto y dan un trago de autor de cortesía, con una panera y un dip de berenjenas.

Con una ambientación clásica y acompañada de música tradicional argentina, “Brown” se convirtió en una experiencia para toda la familia. El salón y la comida atrapa a los adultos y tiene entretenimientos para los más chicos, como las maquinitas o los juegos de madera, lo que permite “convivir entre todos de una forma linda”.

“Rediseñamos el lugar teniendo en cuenta la ambientación de cervecería y adaptándonos a lo que es un bodegón clásico. Somos gente joven, pero tratamos de traer conceptos de los bodegones de antes. Por eso, por ejemplo, pasamos tango o folklore”, resaltó.

¿Qué comemos?

Nicolás explicó que las estrellas de la carta son “todo lo tiene que ver con carne”, como el ojo de bife, el bife de chorizo y sus milanesas. En tanto, lo más vendido es el codero a la cazadora Pero no sólo se especializan en eso: hacen pastas caseras que elaboran a diario.

“Todos los platos son muy abundantes. La gente no los termina. A veces se comparten e, incluso, se llevan para la casa para el otro día. Nuestro eslogan es que 'somos un bodegón que tiene sabores de casa y precios de barrio'”, señaló.

Otro de los preferidos de la gente es la "mila-pizza". "Es una de las cosas que sobrevivió del proyecto anterior. Se trata de un plato que tiene como base una masa de pizza con muzzarella y lleva encima una milanesa de carne gigante, papas fritas y más cosas que explota", detalló.

¿Cómo visitarlos?

En avenida Espora 999, “Brown, bodegón argentino” abre sus puertas de martes a sábados, de 20 hs a la medianoche. Los domingos, asimismo, también están desde el mediodía, con los asadores ofreciendo opciones de carnes.

Debido a la alta concurrencia, es importante reservar de forma previa para asegurarse una mesa y degustar su amplia carta. Para ello, podrán hacerlo de manera virtual haciendo clic aquí.

“Nos valoran mucho la organización. El lugar se llena bastante y hay que tener un poco de paciencia, pero lo vale. A los que no nos conocen, que no se lo pierdan. Vengan con los nenes, los padres, los abuelos. Armen mesas grandes porque acá disfruta toda la familia”, sentenció Nicolás a este medio.

Para conocer más sobre sus platos o promociones, podes ingresar a su Instagram: @Brown.bodegonargentino