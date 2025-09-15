Por el Día del Maestro, realizaron un emotivo encuentro con más de 100 docentes de Brown

El intendente Mariano Cascallares compartió un desayuno con los trabajadores de la educación. La información.

En conmemoración del Día del Maestro, realizaron un emotivo encuentro con más de 100 docentes y representantes de la comunidad educativa de Almirante Brown. Fue en la Quinta Saludable “Ramón Carrillo”.

Según detallaron, el intendente Mariano Cascallares compartió un desayuno con los trabajadores de la enseñanza. En esta línea, les agradeció el “enorme trabajo y compromiso cotidiano” con la educación Pública.

Sobre el encuentro

Se realiza desde 2016. Participaron autoridades educativas, gremios docentes y educadores del distrito. Tuvo como objetivo reconocer la tarea de los maestros como referentes fundamentales en la construcción de una comunidad más justa e inclusiva.

Durante la jornada, realizada en el predio situado en Erezcano entre Centenario de Mayo y Presidente Juan Domingo Perón, el jefe comunal agradeció “el enorme trabajo cotidiano realizado en todas las escuelas de Almirante Brown con el objetivo de tener una educación pública de calidad” y también el rol de los gremios.

“Estamos en un momento de enorme recorte de recursos por parte de la Nación, pero gobernar es priorizar y por eso vamos a seguir realizando una inversión enorme en la educación pública”, sostuvo.

En esa línea, Mariano Cascallares agradeció a todos los docentes brownianos y renovó “el compromiso con la agenda de la educación pública porque es una herramienta central para seguir construyendo presente y futuro"; al tiempo que recordó que en pocos días comenzará la novena edición de la Feria Internacional del Libro en la Plaza Guillermo Brown.

¿Quiénes formaron parte?

Participaron el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la jefa regional de Educación, María Inés Centurión; la inspectora jefa distrital, Mónica Vásquez; inspectoras e inspectores, gremios docentes y docentes de distintas instituciones locales.