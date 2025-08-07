Por el Mes de la Niñez, lanzaron una colecta de juguetes para donar a comedores y merenderos

La propuesta es impulsada por la asociación civil “Fueguitos” de Burzaco, en conjunto con la empresa GrupoTodo. Quienes lo deseen podrán ayudar acercando una donación a alguno de los puntos solidarios u optar por realizar un aporte económico. Los detalles.
Por el Mes de la Niñez, la asociación civil “Fueguitos” de Burzaco lanzó la campaña solidaria “Jugar es un Derecho”. Se trata de una iniciativa junto a diferentes instituciones, entre ellas la empresa de asesoramiento digital GrupoTodo, que busca recaudar juguetes para donar a niños que asisten a comedores y merenderos.
Hay dos opciones. Los vecinos podrán realizar un aporte económico mediante la web oficial (podes ingresar haciendo clic aquí). Todo lo recaudado se destinará a la compra de productos y materiales lúdicos.
Asimismo, se podrá efectuar la donación de un juguete nuevo o en buenas condiciones en los distintos puntos solidarios ubicados en la Región. Habrá tiempo hasta el lunes 11 de agosto, inclusive. Los lugares de recepción son:
Para más información sobre los horarios, lo vecinos podrán comunicarse con la cuenta de Instagram de Fueguitos: @fueguitos_brown.
Según indicaron, todo lo recolectado será entregado a comedores, merenderos e instituciones. Se busca con ello que cada pequeño pueda celebrar su día.
“Tu ayuda es fundamental. Ya seas particular, empresa, comercio o institución, podés sumarte como donante, punto de recolección o simplemente difundiendo la campaña”, explicaron desde la asociación civil .
Y agregaron: “Nuestro objetivo es que ningún niño o niña se quede sin la posibilidad de recibir un juguete. Porque el juego no es solo entretenimiento: es un derecho fundamental y una herramienta de aprendizaje e integración”.
