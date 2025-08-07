Por el Mes de la Niñez, lanzaron una colecta de juguetes para donar a comedores y merenderos

La propuesta es impulsada por la asociación civil “Fueguitos” de Burzaco, en conjunto con la empresa GrupoTodo. Quienes lo deseen podrán ayudar acercando una donación a alguno de los puntos solidarios u optar por realizar un aporte económico. Los detalles.

Por el Mes de la Niñez, la asociación civil “Fueguitos” de Burzaco lanzó la campaña solidaria “Jugar es un Derecho”. Se trata de una iniciativa junto a diferentes instituciones, entre ellas la empresa de asesoramiento digital GrupoTodo, que busca recaudar juguetes para donar a niños que asisten a comedores y merenderos.

¿Cómo ayudar?

Hay dos opciones. Los vecinos podrán realizar un aporte económico mediante la web oficial (podes ingresar haciendo clic aquí). Todo lo recaudado se destinará a la compra de productos y materiales lúdicos.

Asimismo, se podrá efectuar la donación de un juguete nuevo o en buenas condiciones en los distintos puntos solidarios ubicados en la Región. Habrá tiempo hasta el lunes 11 de agosto, inclusive. Los lugares de recepción son:

Fueguitos Brown : Quintana 639, Burzaco

: Quintana 639, Burzaco Baby School Adrogué : Hipólito Bouchard 1580, Adrogué

: Hipólito Bouchard 1580, Adrogué CACINAB - Cámara del Comercio y la Industria de Almirante Brown : Esteban Adrogué 1177, Adrogué

: Esteban Adrogué 1177, Adrogué SADOP- Sindicato Argentino de Docentes Privados : Hipólito Yrigoyen 9524, Lomas de Zamora.

: Hipólito Yrigoyen 9524, Lomas de Zamora. Centro Martilleros y Corredores de Lomas de Zamora : Gral. José de San Martín 345, Lomas de Zamora.

: Gral. José de San Martín 345, Lomas de Zamora. Colegio Sendas Verdes : Blvd. Tomás Espora 5298, Ministro Rivadavia.

: Blvd. Tomás Espora 5298, Ministro Rivadavia. SIPAB - Sector Industrial Planificado de Almirante Brown: AD Barbieri 2001 esquina Carlos Viel, Burzaco.

Para más información sobre los horarios, lo vecinos podrán comunicarse con la cuenta de Instagram de Fueguitos: @fueguitos_brown.

Destino de las donaciones

Según indicaron, todo lo recolectado será entregado a comedores, merenderos e instituciones. Se busca con ello que cada pequeño pueda celebrar su día.

“Tu ayuda es fundamental. Ya seas particular, empresa, comercio o institución, podés sumarte como donante, punto de recolección o simplemente difundiendo la campaña”, explicaron desde la asociación civil .

Y agregaron: “Nuestro objetivo es que ningún niño o niña se quede sin la posibilidad de recibir un juguete. Porque el juego no es solo entretenimiento: es un derecho fundamental y una herramienta de aprendizaje e integración”.