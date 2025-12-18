Por Navidad, vuelve "Creadoras" con productos de diferentes rubros entre los $15 y $20 mil

Habrá alternativas de bijouterie, elementos hechos en 3D, cerámicas, artesanías y kits de cuidados personal, entre muchas otras opciones para regalar. Conocé más.

Se acerca la Navidad, una de las fechas más esperadas del año, y muchos vecinos buscan regalos de calidad a precios accesibles. Con esa premisa, la feria “Creadoras” vuelve a Burzaco para convertirse en un sitio ideal donde conseguir productos de varios rubros.

La iniciativa es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Esta edición especial tendrá lugar hoy, jueves 18, en la plaza Manuel Belgrano. Los más de 300 puestos comenzarán a atender a las 11 hs y lo harán hasta las 18 hs.

Las ofertas

Si bien los vecinos encuentran productos de calidad a precios económicos durante todo el año, la feria realizará promociones especiales en alusión a Navidad. En esa línea, habrá una gran variedad de alternativas que oscilan entre los $15 mil y $20 mil.

Una de las ellas será en “Morella Joyas”. El emprendimiento ofrecerá un combo de collar y aros a $19.900, como también collares de cristales y acero a $13.900.

“Magis3d”, en tanto, traerá ofertas con sus innovaciones hechas en filamento 3D. Los vecinos encontrarán un florero bicolor a $17 mil y una casita navideña con luz a $18 mil.

Por otro lado, "Marina Del Lanin" estará presente en “Creadoras” con sus productos hechos en tejido crochet y deco infantil. En su stand, habrá un gatito de 28 centímetros a $18 mil y un cuadrito con “amigurumi” a $20 mil, ambos confeccionados a enteramente a mano.

En otros de los puestos, quienes se acerquen a vivir esta jornada especial verán las alternativas elaboradas de cerámicas y artesanías de “ViviCer”, la cual dispondrá de arbolitos realizados a mano por $18 mil y platos tipo tostadas a $20 mil.

“Deco del Sur” también formará parte de las ofertas navideñas. Ofrecerá coronas artesanales a $15 mil y gnomos de 50 cm a $20 mil. Todos los productos son artesanales.

En tanto, "Franymel" venderá un kit deco que contiene florero, alhajero y bandeja con bouquet floral a $20 mil, además de un estuche con cierre para la limpieza facial a $15 mil. Este último tiene una toalla de rostro y 2 pads desmaquillantes.

En simultáneo

Mientras se desarrolle la feria de emprendedoras, también se pondrá en marcha una nueva colecta de sangre a beneficio de hospitales y centros de salud de la Región. Será de 10 a 16 hs. Es impulsada por la institución browniana, junto a la Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa).

🎄 Llega Creadoras con opciones de regalos navideños: ¿Qué comprar por menos de $10.000? 👇 #Burzaco https://t.co/NnpBAR6FO5

— Noticias De Brown (@debrownweb) December 17, 2025