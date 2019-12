¿Por qué se utilizan adornos azules en las puertas?

Compartir en:

martes 24 de diciembre del 2019

Se trata de una campaña nacional que busca concientizar respecto del daño que ocasiona la pirotecnia sonora en autistas. Conocé más sobre esta iniciativa y sumate en Almirante Brown.

Con la llegada de las fiestas, también crece sustancialmente la venta de pirotecnia. Esta tradición arraigada repercute especialmente en quienes padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Es por eso que, desde hace varios años, se lleva adelante una campaña a nivel nacional durante el periodo de las Fiestas, que busca concientizar a la población y desalentar el uso de fuegos artificiales con sonido.

¿En qué consiste?

La propuesta invita a los vecinos a colocar en la puerta de los hogares decoración azul, color distintivo al TEA. Ello significará que en ese lugar pasará las fiestas una persona que padece algún trastorno de este espectro.

El objetivo es minimizar el uso de pirotecnia y su impacto en los alrededores de estas viviendas porque tanto los niños como los adultos diagnosticados poseen hipersensibilidad en sus sentidos, especialmente en el auditivo.

Las personas con autismo son muy perceptivas a los estímulos externos, por lo tanto los estruendos los afectan en forma directa.

“La campaña busca concientizar y tener el respeto de no usar artificios de alto poder sonoro. La corona azul es un símbolo para que los vecinos sepan que en ese lugar hay un nene o alguna persona sensible a los ruidos”, explicó Carlos Rodríguez, cofundador y coordinador de la Asociación de Padres Autoconvocados TEA, filial Claypole.

Y agregó: “Es el tercer año que nos sumamos a esta cruzada en Argentina y en el distrito. Sabemos en que en el mundo ya se han logrado avances en este sentido. Actualmente, España es uno de los países donde más se trabaja para bajar los niveles de explosiones”.

¿Qué les provoca la pirotecnia?

Alto nivel de estrés y ansiedad

Llanto y gritos

Miedo

Taparse los oídos de manera desesperada.

Se incrementa su nivel de cortisol en sangre, lo que los pone tensos y tienen conductas estereotipadas y repetitivas.

Actitud agresiva como forma de manifestar molestia.

Reglamentación en Almirante Brown

Desde la entidad TEA Claypole destacaron como positiva la iniciativa impulsada por la Municipalidad local sobre la norma que regula esta práctica. Se trata de la Ordenanza 11.416 que "prohíbe la venta de artificios pirotécnicos que contengan efecto audible de estruendo y/o estampido" en todo el distrito.

“Apoyamos prohibir la pirotecnia sonora, no lumínica. Porque sabemos que detrás de todo esto hay fuentes de trabajo, hay familias. No estamos en contra, podemos festejar con cohetes, pero que no sean de alto poder auditivo”, explicó Carlos, en diálogo con www.deBrown.com.ar

La medida fue promulgada en abril. Busca proteger a todas las personas que posean sensibilidades auditivas y/o cognitivas especiales. Se incluye a niños y adultos con determinadas discapacidades o padecimientos, como por ejemplo Síndrome de Down, Autismo y Aspenger. También contempla el sufrimiento de bebés, abuelos y animales.