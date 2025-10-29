Por tres días, una pastelería de Adrogué regalará cosas dulces a los niños que se disfracen

Se trata de Bonett Club. El negocio también brindará un taller para decorar cookies destinado a los más pequeños. “Va a ser súper divertido”, aseguró Yasmín, su dueña, a de Brown. Conocé más.

Bonett Club, una de las grandes apuestas gastronómicas de Adrogué, se prepara para vivir Halloween con una propuesta muy especial y tenebrosa. El local regalará sorpresas dulces a quienes se acerquen disfrazados. Además, brindarán un taller para niños sobre decoración de cookies alusivas a la fecha.

¿Cómo será?

Este jueves 30, viernes 31 y sábado 1, inclusive, todo el staff del comercio se lookeará acorde a la celebración para recibir a sus clientes y vecinos. En este escenario, los que se acerquen durante esos tres días con atuendos tenebrosos se llevarán un regalito dulce.

La iniciativa se llevará adelante de 11 a 19 hs durante las dos primeras jornadas; mientras que arrancará a las 12 hs en la última fecha. Todo transcurrirá en el local ubicado en avenida Espora 907, Adrogué.

“La idea es que al venir digan 'macarons o truco', pero si dicen 'dulce o truco' podemos hacer la excepción. Va a ser súper divertido”, aseguró entre risas Yasmín, creadora de Bonett Club, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Asimismo, los que se animen podrán participar de su concurso de disfraces. Para ello, simplemente se les tomará una foto, que luego se subirá en sus redes sociales. El participante que tenga más votos, será el ganador y se llevará un premio especial. Igualmente, todos recibirán un obsequio dulce por sumarse a la propuesta.

Imperdible

Sumando más ideas, este sábado, 1 de noviembre, de 10.30 a 12 hs, Bonett ofrecerá un taller de “Halloween cookies”, ideal para disfrutar en familia y aprender a decorar galletitas con motivos de la fecha. Está destinado a niños de 6 a 11 años.

La propuesta es arancelada e incluye todos los materiales, certificado y elaboración práctica. Los cupos son limitados. Se trata de una invitación para compartir un momento creativo y sabroso, con el espíritu de Halloween.

Para conocer más sobre Bonett, podés ingresar en su cuenta de IG: @bonett.club.