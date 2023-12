Pozzo dejó Independiente y ya tiene nuevo club

El oriundo de Adrogué no era tenido en cuenta por el DT, Carlos Tevez, y cambió de equipo en busca de minutos. ¿Dónde jugará?

Con el objetivo de sumar más minutos y ser protagonista desde su fútbol, el browniano Tomás Pozzo dejó Independiente de Avellaneda y seguirá su carrera en otro equipo de la Liga Profesional. Es la primera baja del "Rojo" en el actual mercado de pases.

El mediocampista creativo aparecía en la lista de prescindibles para el cuerpo técnico, pese a tener contrato vigente con la institución. Es que la relación con Carlos Tevez había sufrido cortocircuitos y el DT declaró que el oriundo de Adrogué "no entendió que el escudo estaba por delante de todos".

¿Dónde jugará?

Si bien recibió un sondeo de Huachipato de Chile, finalmente "Toto" se convirtió en nuevo jugador de Godoy Cruz de Mendoza. El "Tomba" adquirió el 70% de su ficha a cambio de 1.000.000 de dólares netos; mientras que Independiente mantiene el 30% restante por una futura venta.

Será un gran desafío para Pozzo encajar en un equipo que mantiene un gran nivel en la actual Copa de la liga y es uno de los clasificados a las semifinales luego de derrotar a Banfield. Su último partido fue a mediados de septiembre cuando ingresó apenas siete minutos ante Huracán.

La despedida

El browniano confirmó su salida a través de las redes sociales con un sentido y contundente posteo donde, entre otros puntos, agradeció a todo el cuerpo médico que lo ayudó a recuperarse de la rotura de ligamentos que sufrió en marzo de 2023.

"Hoy luego de 15 años me toca alejarme del club en el que nací, crecí y me formé como profesional. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron y acompañaron en este camino, desde personal de la institución hasta todos mis compañeros, y por sobre todo, al club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño...”, sostuvo.