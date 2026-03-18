Proyectarán "Argentina, 1985", el film que casi gana un Oscar, en Don Orione

La entrada será libre y gratuita. La información aquí.

Se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura militar y el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia” sigue vigente en el país. En ese marco, Almirante Brown hará una proyección especial de “Argentina, 1985”, película que relata la tarea del fiscal en el juicio a las Juntas Militares.

¿Cuándo y dónde?

La función se llevará adelante este sábado, 21 de marzo, a partir de las 20 hs. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura Luis Sandrini, ubicada en avenida Eva Perón 1948, en Don Orione. La entrada será libre y gratuita, mientras que el ingreso se hará por orden de llegada.

“La película reconstruye el histórico Juicio a las Juntas, un proceso fundamental en la recuperación democrática de nuestro país y en la búsqueda de verdad y justicia”, precisaron desde la Comuna.

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Sobre la película

“Argentina, 1985” se estrenó en 2022 y está dirigida por Santiago Mitre. Cuenta el trabajo real que hicieron el fiscal Julio César Strassera y su equipo para demostrar los crímenes del régimen durante el juicio contra los comandantes de la dictadura.

Está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. El reparto también cuenta con Alejandra Flechner, Norman Briski, Carlos Portaluppi y Laura Paredes, entre otros.

La película recibió varias distinciones nacionales e internacionales. Entre ellas, ganó el premio del público en la 70° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se quedó con la categoría “Mejor película en lengua no inglesa” en los Premios Globo de Oro y fue nominada a “Mejor película internacional” en los Óscar.