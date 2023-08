Prueban nuevo sistema para acreditar la SUBE a bordo de los colectivos

Habrá una máquina incorporada en las unidades. ¿Cómo funcionará?

El Ministerio de Transporte de la Nación lanzó una prueba piloto para acreditar la tarjeta SUBE arriba de los colectivos. De este modo, no será necesario pasar previamente por una boletería o cualquier punto habilitado.

Paso a paso

El nuevo sistema se denomina “Carga a Bordo”. El viernes pasado, fue utilizado por primera vez en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, y podría extenderse a todo el país en caso de obtenerse buenos resultados.

La iniciativa tiene por objetivo brindar una alternativa para acreditar el saldo efectuado a través de la app Carga SUBE, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales.

¿Cómo funciona?

Al subir al colectivo el usuario deberá avisarle al chófer que necesita acreditar una carga. Luego, tendrá que acercar su tarjeta a la validadora.

El conductor presionará una tecla específica y, en ese instante, habrá que mantener quieto el plástico hasta que el sistema indique que el monto fue aplicado.

Por último, se indicará cuál es el destino y se pagará el boleto de manera habitual.

No obstante, para aplicar la carga deberá existir conexión a internet. De no ser así, le llegará al usuario un mensaje notificando que no se pudo realizar la acreditación.