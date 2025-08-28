Pucará inaugurará la primera "cancha de agua" de hockey de Almirante Brown

Esta potenciará las condiciones para entrenar y jugar. Conocé de qué se trata.

Pucará se prepara para vivir una jornada que quedará marcada a fuego en su historia y en el hockey local. Luego de soñarlo durante mucho tiempo, realizará la inauguración de la tan deseada cancha sintética de agua.

Se trata del primer campo con estas características en Almirante Brown. Esto significa un salto de calidad para la disciplina en el distrito, debido a que hace más competitivas las condiciones para entrenar y jugar.

Las diferencias de canchas

La sintética de arena, que es la más utilizada en clubes y colegios por requerir menos inversión, da mayor firmeza. Sin embargo, también genera más fricción: la bocha corre más lenta, los piques sin irregulares y la exigencia física incrementa.

Por otro lado, la de agua es de estándar internacional. Posee un césped mucho más corto y compacto, que se moja de manera permanente. La bola va con mayor precisión y velocidad. Así, permite un juego más dinámico, técnico y seguro, con menos lesiones por rozamiento.

El valor agregado de esta última es que iguala las condiciones con las de las grandes ligas y selecciones del mundo. Las jugadoras locales entrenan y compiten en la misma superficie en la que se juega un Mundial o Juegos Olímpicos.

La inauguración

El evento será el sábado 6 de septiembre, a partir de las 10:30 hs, en sus instalaciones ubicadas en Falucho 766, en Burzaco. Contará con la presencia de jugadoras, socios, representantes de clubes de la zona y del Municipio, entre otros.

Según indicaron desde la institución, la actividad comenzará con unas palabras de bienvenida y, luego, se disputará un partido inaugural. Durante la jornada, también habrá juegos y actividades recreativas.

“Más allá de lo deportivo, esta cancha representa los valores que identifican a Pucará: trabajo en equipo, solidaridad y perseverancia. Es la prueba de que los grandes desafíos pueden alcanzarse cuando la comunidad se une”, afirmaron desde el club de Burzaco.

Y agregaron: “Luego de varios años de planearlo y buscar oportunidades, este sueño se logró gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación de toda la comunidad del club, jugadoras, socios, sponsors y dirigentes”.

Asimismo, enfatizaron en que esperan que este objetivo logrado sea un impulso para que otras instituciones “se animen a soñar en grande”. “Si nosotros pudimos, con esfuerzo se puede lograr”, sentenciaron.