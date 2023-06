Pucará perdió y se sigue complicando con el descenso

El elenco de Burzaco se encuentra último y aún no ganó en lo que va de la temporada. Más información.

Acostumbrado a pelear por cosas importantes en los últimos años, Pucará transita un presente totalmente distinto y no encuentra el rumbo en la élite del rugby de Buenos Aires. Como visitante, volvió a perder y continúa en lo más bajo de la tabla de posiciones.

En esta oportunidad, el "Rojo" cayó con San Luis en un partido donde no estuvo cómodo en ningún momento. El dueño de casa fue el claro dominador de las acciones y pegó en los momentos justos para quedarse con el abultado triunfo 43-15.

Los tries de González Morán y Francisco Jorge, más una conversión y un penal de Germán Klubus, no fueron suficientes para evitar la caída. Producto de bajas y retiros, el elenco de Burzaco se vio obligado a comenzar la renovación de jugadores y los resultados no lo acompañan.

¿Cómo sigue?

Pucará se ubica en la décima segunda posición con apenas dos unidades en nueve partidos completados producto de todas derrotas. En la segunda ronda deberá mejorar su rendimiento ya que para salir de la zona de descenso necesita superar la línea de San Luis, hoy con 11 tantos. En la próxima jornada, recibe a Belgrano.