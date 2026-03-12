Puesta en valor: realizan obras y mejoras en el cementerio de Calzada

Además, se lleva adelante un plan integral para transformarlo en un moderno cementerio parque. Los detalles.

Almirante Brown avanza con la puesta en valor del Cementerio Municipal de Rafael Calzada. Los trabajos incluyen obras de infraestructura, mejoras edilicias y un plan integral para transformarlo en un moderno cementerio parque.

¿Qué realizan?

Según informaron, a los 587 flamantes nichos, se suman labores de limpieza, pintura, renovación de instalaciones eléctricas y colocación de nuevos tableros. También, instalaron rejas en la planta alta.

Por otro lado, construyeron y pusieron en valor techos en nichos, pañol y oficinas, con el objetivo de preservar las estructuras y facilitar las visitas de familiares en distintas condiciones climáticas.

En paralelo, la Comuna continúa con el programa de parquización del cementerio, que ya permitió intervenir más de 4.500 sepulturas en tierra. Muchas de ellas vencidas o en estado de abandono, mejorando el entorno general del predio.

También, se encuentra en funcionamiento la nueva sala velatoria, utilizada por vecinos que necesitan despedir a sus seres queridos, facilitando este servicio para quienes anteriormente no contaban con esa posibilidad.

En consonancia con el nuevo sistema operativo, se avanza con un mapeo integral del predio. Esto permite identificar la totalidad de las parcelas para que en el futuro sea posible localizar sepulturas y nichos mediante geolocalización.

“Estamos concretando una histórica puesta en valor del Cementerio Municipal, con obras de infraestructura, mejoras edilicias y un plan integral para transformarlo en un moderno cementerio parque”, afirmó Mariano Cascallares.

En tanto, continuó: “Queremos que los vecinos que visitan a sus seres queridos encuentren un lugar cuidado, digno y en las mejores condiciones”.

Desde la Comuna indicaron además que se está implementando un nuevo sistema de gestión operativa, que permitirá agilizar la atención al público, mejorar la organización interna y optimizar la calidad del servicio.