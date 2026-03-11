Instalaron nuevas alarmas comunitarias en Rafael Calzada

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, acompañaron a los vecinos, quienes recibieron un asesoramiento sobre cómo funciona el sistema. Los detalles.

Almirante Brown continúa sumando más herramientas de prevención en distintos puntos del distrito. En este ocasión, instaló nuevas alarmas vecinales en Rafael Calzada. De este modo, la localidad ya cuenta con 65 dispositivos que contribuyen a fortalecer la organización comunitaria en materia de seguridad.

¿Cómo fue?

Sucedió en la intersección de Belgrano y Marco Avellaneda. El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, estuvieron presentes y acompañaron a los vecinos de dicho barrio.

Durante el encuentro, el personal de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana brindó explicaciones sobre el funcionamiento del sistema. Además, asesoró a los presentes en la descarga y configuración de la app Brown Previene, que permite activarlo y comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM).

Actualmente, hay 710 alarmas vecinales instaladas en distintas localidades. Según precisaron desde la Comuna, el objetivo es superar las 800 durante este año, cubriendo prácticamente todo el territorio.

Más herramientas

En paralelo, Brown dispone de un sistema integral de prevención compuesto por más de 2.100 cámaras de monitoreo, 221 paradas y puntos seguros conectados al COM y un Anillo Digital con más de 106 lectoras de patentes que procesan cerca de un millón de dominios por día.

Las alarmas vecinales funcionan a través de la app municipal, que ya la tiene más de 60 mil vecinos. Desde esta, se pueden activar la sirena sonora, el reflector LED o ambas funciones de manera conjunta y fines preventivos.

Asimismo, Brown Previene cuenta con un botón de pánico que, al ser presionado, activa automáticamente la alarma y envía una alerta inmediata al COM desde donde se gestiona una rápida respuesta.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Enzo López; y el delegado municipal de Rafael Calzada, Claudio Villagra.