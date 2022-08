Racing de Burzaco inicia las últimas pruebas del mes

Incorpora jugadores desde la categoría 2006 hasta la 2011. Toda la información.

La filial oficial de Racing de Avellaneda en Almirante Brown continúa con la búsqueda de jugadores para reforzar todos su planteles juveniles. En esta línea, se llevarán a cabo las últimas pruebas de agosto con modificaciones de horarios. Aún se desconoce si seguirán en septiembre.

Quienes tendrán la chance de probarse serán las categorías 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Serán los martes y viernes restantes del mes y el horario dependerá de la división. La cita es en el club Los Polacos, ubicado en Japón 2250, Burzaco.

¿Cómo participar?

Deberán asistir directamente ya que no será necesario reservar un lugar. Desde Racing, resaltaron que todos tienen que estar 10 minutos antes del horario pactado y con ropa adecuada para realizar actividades físicas, pero que no sea de otra institución de AFA (Boca, River, Independiente, etc).