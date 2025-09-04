Reactivan la obra de la estación de trenes de la UNaB

El Municipio se hará cargo del proyecto, el cual estaba en manos de la empresa Trenes Argentinos y había quedado frenado. Los detalles.

Una gran noticia para toda la comunidad de la UNaB se dio a conocer en las últimas horas. Reactivarán los trabajos de la estación de ferroviaria de la universidad.

El proyecto estaba en manos de la empresa Trenes Argentinos, dependiente del Estado Nacional. Sin embargo, debido al cambio de gobierno, había quedo frenada.

En este marco, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, indicó que luego de abrir el Parque Público de la Universidad Nacional Guillermo Brown, y habiendo sido autorizados por la compañía mencionada van a "terminar desde el Municipio la histórica obra de la nueva Estación de Trenes de la UNAB".

Sobre la obra

La nueva parada mejorará la conectividad en toda esa zona incluyendo a varios barrios y a la casa de altos estudio. También al Parque Industrial de Burzaco que es el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.

A raíz de esto, beneficiará a más 6 mil estudiantes del establecimiento educativo. Asimismo, se complementa con otras grandes concreciones en la misma zona justo en el corazón de Alte Brown, como es el Viaducto "Papa Francisco" y la renovación integral de la Ruta 4 o Camino de Cintura.

La nueva estación incorporará andenes elevados enfrentados, señalización e instalación de boleterías y oficinas. También luces led, módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria.

"Con esta obra estamos haciendo historia: la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 113 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de nuestra querida localidad de Longchamps", indicó el jefe comunal.