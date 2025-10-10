Realizan testeos gratis de VIH y sífilis en el Oñativia

Es rápido, seguro y confidencial. ¿Cuándo y en qué horario?

Tener un diagnóstico temprano en enfermedades de transmisión sexual es clave para poder llevar adelante el tratamiento adecuado y cuidar a los que nos rodean. En esta línea, el Hospital Oñativia de Rafael Calzada lleva adelante testeos de VIH y sífilis.

¿Cuándo?

De forma gratuita, las pruebas se realizan todos los jueves, de 10 a 11.30 hs. Tienen lugar en el consultorio N°2 del Laboratorio, situado en Ramón Carrillo 1339.

Es sin turno previo. Según detallaron, con sólo obtener una gota de sangre del dedo, ya tenés el resultado en minutos. "Es seguro, rápido y confidencial", resaltaron desde el nosocomio.

¿Qué son?

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) afecta directamente al sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida). En Argentina, se calcula que el 17 por ciento de los infectados desconoce su diagnóstico ya que al principio no presenta síntomas.

Por otro lado, la sífilis es fácil de tratar y curar. Sin embargo, en caso de no ser detectada a tiempo y tratada, puede generar complicaciones. En una etapa primaria, se presenta una pequeña llaga o úlcera llamada chancro que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde hubo contacto con la bacteria.

En ambos casos, la forma de transmisión principal es la vía sexual. A raíz de esto, es crucial el uso de preservativo o campo de látex desde el comienzo y durante toda la relación evitar contraer estas enfermedades.