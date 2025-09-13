Realizarán este sábado un show tributo de Fito Páez, Shakira y Calamaro

Será desde las 20 hs. La entrada es gratuita. Conocé más.

Vuelve el ciclo de tributos Adrogué. Se trata de una jornada especial cargada de música y con los clásicos que todos conocen. La propuesta será este sábado, 13 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

¿Cómo será?

El evento se llevará adelante a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno centro de la localidad. El show es pensado para toda la familia.

En este marco, se presentarán las bandas “Inevitable” con su tributo a Shakira, “Dos en la Ciudad” con imperdibles de Fito Páez y “Calamardos” con todo el repertorio de Andrés Calamaro.

“Este sábado disfrutá de una noche imperdible con lo mejor de la música. ¡Viví la magia de los grandes íconos de la canción en una sola noche!”, indicaron desde la organización en redes sociales.