Realizarán hoy sesiones de tarot gratis en Boulevard Shopping de Adrogué

Será este viernes, 26 de septiembre, por orden de llegada. ¿En qué horario?

Un momento mágico se vivirá este viernes 26 en Boulevard Shopping de Adrogué. Es que “Tarot rodante” se instalará en el centro comercial para aquellos que lo deseen reciban gratis una lectura de sus cartas.

El evento

Se llevará delante de 17 a 20 hs en Av. Hipólito Yrigoyen 13298. Será por orden de llegada. La lectura se realizará en una carpa especialmente decorada para crear una “atmósfera única y envolvente”, según detallaron.

Serán lecturas de tarot con enfoque "evolutivo". Esto quiere decir que, a diferencia del predictivo que busca anticipar el futuro, tiene como objetivo explorar el inconsciente y comprender patrones, bloqueos y conflictos internos para lograr un crecimiento personal.

Fiesta en Boulevard

Para despedir septiembre, realizarán este sábado 27 un “after party”. Se instalará una cabina de fotos, habrá un dj en vivo y se regalarán tragos. Será de 18 a 20 hs.