CULTURA
miércoles 17 de diciembre de 2025

Realizarán la “Fiesta de la lluvia” en Castelforte: habrá combate medieval, arquería y esoterismo


La entrada será libre y gratuita. ¿Cuándo será?

Castelforte, el castillo característico de Adrogué, será escenario de una propuesta innovadora. Se debe a que se llevará adelante la “Fiesta de la lluvia”, una jornada que incluirá combate medieval, arquería y esoterismo.

 

¿Cuándo será?

Se hará este domingo, 20 de diciembre, de 14 a 20 hs. Tendrá lugar en el edificio ubicado en Leonardo Rosales 1521, en pleno casco céntrico de la localidad. La entrada será libre y gratuita.

La jornada incluirá además bandas en vivo y mercado de artesanos. Sumado a ello, los vecinos podrán disfrutar de la parrilla a leña, variedad de cervezas e hidromiel.

“Hermoso festival medieval clásico, en las afueras de un castillo medieval de estética Bizantina. Ideal para sacarse fotos de recuerdo, escuchar música y degustar hidromieles junto a la fogata”, indicaron desde la organización del encuentro.

