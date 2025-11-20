Realizarán un conversatorio de Salud Mental en Burzaco

Es organizado por la ONG Compromiso Ciudadano. Se busca con ello instalar en la agenda pública las grandes problemáticas que se viven y tratar de acercar soluciones. Participará Laura Sánchez, creadora de la guía Ema, y la diputada María Sotolano. ¿Cómo participar?

La ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes, llevará adelante un conversatorio de Salud Mental. Participarán además especialistas y referentes de instituciones comunitarias. El encuentro será gratuito y requerirá inscripción previa.

¿Cuándo será?

La charla se desarrollará el próximo jueves, 27 de noviembre. Tendrá como escenario la sede de la entidad browniana, ubicada en Alsina 343, Burzaco. Comenzará a las 18.30 hs.

El conversatorio contará con la participación de María Sotolano. Se trata de la diputada nacional que es autora del proyecto de ley sobre prevención del suicidio.

Asimismo, estará presente en este primer encuentro Laura Sánchez, quien disertará sobre cómo abordar la violencia digital y la prevención del suicidio. La browniana es mamá de Ema, la adolescente de Longchamps que se quitó la vida luego de que un compañero difundiera un video íntimo suyo.

A partir de allí y en medio de su dolor, Sánchez comenzó a trabajar sobre esta problemática que atañe a los más jóvenes y se propuso combatirla. Recientemente, lanzó una guía de acceso gratuito que se convirtió en fuente de consulta para miles de padres. Asimismo, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Ema.

¿Cómo anotarse?

Los vecinos interesados en ser parte de la charla deberán inscribirse de manera online. Para ello, tendrán que completar un formulario con datos personales. Podés ingresar haciendo clic aquí.

Sobre Compromiso Ciudadano

La ONG trabaja desde hace más de una década en diversas temáticas de salud mental. Ofrece atención psicológica especializada para aquellos que tengan consumos problemáticos.

Lo hace de forma gratuita ya que en gran parte de las ocasiones la falta de dinero es el principal motivo para no empezar un tratamiento que puede significativamente mejorar la calidad de vida de la persona y lograr que se rehabilite.