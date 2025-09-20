Realizarán una maratón benéfica en Burzaco

Es organizada por la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB). Lo recaudado será para el hospital Dr. José M. Jorge. ¿Cómo anotarse?

Las calles de Burzaco serán escenario de una carrera que une deporte, industria y solidaridad. Con un fin benéfico, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) realizará la primera edición de “La Industria Corre”. Habrá trayectos de 1,5 km, 5 km y 10 km.

¿Cómo será?

El evento se llevará adelante el domingo 28 de septiembre, en el marco del Día de la Industria. Se pondrá en marcha en Ad Barbieri 1382 (ex Luis María Drago), esquina Cafferata. El ingreso será desde las 7:15 hs, mientras que la largada está programada para las 8 hs.

Las diferentes distancias tendrán distintos costos de inscripción. Todos incluyen medalla finisher, remera oficial, kit de corredor y dos entradas de cine. En tanto, habrá premios para los ganadores. Los valores son:

1,5 k: $15 mil

$15 mil 5 km y 10 km: $30 mil

La carrera es en beneficio del hospital Dr. José M. Jorge de Burzaco. El mismo se especializa en rehabilitación neurológica, motora, cardiovascular y respiratoria.

“Es más que una carrera. Es una comunidad que deja huella”, afirmaron desde UIAB. En tanto, sentenciaron: “Súmate y colabora. Con tu familia y amigo. Para correr, caminar o acompañar. Entre todos podemos hacer la diferencia”.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen formar parte de la jornada deportiva y sumar su granito de arena con el hospital, podrán asegurarse su lugar de manera virtual. Para ello, tendrán que completar un formulario en la web oficial (accedé haciendo clic aquí).