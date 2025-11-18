Renovaron la plaza Santa Ana de Glew: sumó equipamiendo, parquización y nuevos juegos

El intendente Mariano Cascallares visitó el lugar. Se desplegó además un operativo de salud y se llevaron adelante castraciones. Los detalles.

Tras un intenso trabajo, finalizó la renovación integral de la plaza del barrio Santa Ana en Glew. Se trata de un importante espacio público que sumó equipamiento, parquización y trabajos de forestación.

¿Cómo fue?

El lugar se ubica en Mazzini, entre Tapín y Presidente Quintana. El intendente Mariano Cascallares recorrió los trabajos realizados. Lo hizo acompañado por vecinos.

Las obras incluyeron tareas de parquización, renovación de veredas, instalación de luminarias led y construcción de un playón deportivo. También la colocación de juegos inclusivos, mesas, bancos, cestos de basura y cartelería.

Durante la jornada

Se llevó adelante un operativo de salud que incluyó vacunación del Calendario Nacional, tanto para niños como para adultos. Además, Zoonosis brindó los servicios de castración e inoculación para perros y gatos.

Por otro lado, el Jardín N°964 de Glew presentó al Concejo Deliberante un proyecto para la designación oficial del nombre de este espacio público. Como resultado, fue bautizado como "Esta plaza es de todos”.

Según informaron desde la Comuna, el proyecto original de renovación se inició en 2023. Sin embargo, en diciembre de 2024, la paralización de obras por parte del Gobierno nacional interrumpió los trabajos. Ante esta situación, la Comuna decidió reactivar y finalizarla utilizando fondos municipales.

“Seguimos avanzando en todo el distrito. Aquí, en Glew, además de la plaza, inauguramos recientemente el Jardín N° 964, en el barrio Santa Ana. También construimos la Casa Activa, un centro destinado a actividades para la tercera edad”, aseguró Cascallares.

Y agregó: “También estamos proyectando una nueva Plaza-Parque cerca de esta zona. Son obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Del recorrido

Participaron el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, y el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani.