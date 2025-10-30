Renovaron una plaza de Ministro Rivadavia: tiene un tótem solar para cargar dispositivos

Los trabajos incluyeron la construcción de veredas, instalación de luces led, mobiliario y juegos. El intendente Mariano Cascallares visitó el lugar. Los detalles.

Con el foco en seguir poniendo en valor diferentes espacios públicos, renovaron la plaza “Altos del Castillo”, de Ministro Rivadavia. Esto se logró a partir del trabajo articulado entre el Municipio y la Fundación Banco Provincia.

¿En qué consistió?

El parque se ubica en Supparo y Sarcione. El intendente Mariano Cascallares recorrió el lugar y dialogó con los vecinos. Lo hizo acompañado del vicepresidente de la Fundación del Banco Provincia, Alejandro Alegretti, y el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Luis Duperre.

Según informaron, los trabajos contemplaron la construcción de 1.205 metros cuadrados de veredas, la instalación de más de 40 columnas con artefactos led y nuevo equipamiento de hormigón. Este incluyó mesas de ajedrez, livings con asientos, sillones tipo BKF y aparatos de salud.

Además, a través de la Fundación, se sumó mobiliario y juegos infantiles fabricados con plástico reciclado, un tótem solar de carga, bicicleteros, termo solar para agua, mangrullos y hamacas, entre otros elementos.

Durante la jornada también se realizaron actividades recreativas y deportivas impulsadas por el Instituto Municipal del Deporte, junto a un operativo de salud y vacunación antirrábica a cargo del área de Zoonosis.

“Seguimos recuperando y mejorando los espacios públicos de nuestras localidades para que las familias puedan disfrutarlos con más comodidad, seguridad y servicios”, sostuvo Cascallares.

Participaron también el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein, y el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez.