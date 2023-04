Robaron a su perra en Longchamps: tiene un tumor y está bajo tratamiento

La rescataron de un criadero clandestino hace cinco años. “Es la nena consentida de la casa”, aseguró su dueña a De Brown.

Una familia de Longchamps busca desesperadamente a Triny, su caniche. Fue robada de su casa y hasta el momento no apareció. Tiene un tumor en la pierna trasera y no tiene cuerdas vocales.

¿Cómo fue?

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el cruce de Rivadavia y Boero, en el barrio Los Frutales. Los dueños de la mascota creen que los delincuentes ingresaron por la puerta de calle, agarraron al can y huyeron a bordo de un auto.

“Cuando salí a sacar la basura, escucho a unos chicos decir 'vamos, vamos '. En ese momento no me di cuenta, pero después noté que faltaba”, aseguró Adriana, integrante de la familia, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Triny es adulta y está castrada. Es de pelaje blanco y tamaño mediano. Debido a su afección, está bajo tratamiento y toma remedios diarios.

Llegó a este hogar de Longchamps hace ya cinco años. La habían rescatado de un criadero clandestino.

“Por medio de una chica conocida llegué a quienes la daban en adopción. Donde la tenían le habían cortado sus cuerdas vocales. Me explicaron que es una práctica común en esos lugares para que no se escuchen y no molesten”, confió a este medio.

¿Cómo ayudar?

Quienes tengan información o hayan visto a Triny pueden comunicarse con su dueña al 11 3855 4391 (Adriana). “Es la nena consentida de la casa. También tengo otra perra que ahora está re triste llorando”, expresó.