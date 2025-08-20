Mié, 20/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2424
SOCIEDAD
miércoles 20 de agosto de 2025

Robo en un jardín de infantes de Glew: detuvieron a dos hombres


Tenían en su poder ollas y mercadería. ¿Qué pasó?

El Jardín de Infantes N°964 de Glew fue blanco en las últimas horas de un robo. Afortunadamente, la Policía logró detener a los delincuentes y recuperar los objetos que se estaban llevando.

¿Qué pasó?

El hecho sucedió en la institución ubicada en la intersección de Tapín y Mazzini. Según trascendió, un vecino de la zona observó salir del establecimiento a dos personas y se lo comunicó a los efectivos de la Comisaría 7° de Glew.

Una vez en el lugar, los agentes se percataron que el tejido perimetral estaba cortado y la puerta del patio violentada. A raíz de esto, vieron a los pocos metros a los sospechosos, los cuales intentaron escapar ante la presencia de los uniformados.

Sin embargo, rápidamente la Policía logró interceptarlos y detenerlos. Se trata de dos hombres oriundos de Glew, de 24 y 34 años, quienes no pudieron justificar su presencia allí. Tenían en su poder tres ollas y mercadería.

 

