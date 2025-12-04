Jue, 04/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2530
SOCIEDAD
jueves 4 de diciembre de 2025

Salvá hasta tres vidas: realizarán una colecta de sangre en Burzaco


Es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Con las donaciones asistirán a hospitales de la Región. Los detalles.

La sangre es un recurso irremplazable y un solo dador puede salvar hasta tres vidas. En esa línea, los brownianos tendrán la chance de darle un regalo vital en esta Navidad a las miles de personas que la precisan por tratamientos o intervenciones, ya que realizarán una nueva colecta en Burzaco.

La iniciativa solidaria es organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, presidida por Mario Fuentes. Será en conjunto con la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA). Ambas entidades ya se habían unido en reiteradas oportunidades para realizar actividades similares.

¿Cuándo y dónde?

La jornada se llevará adelante el jueves, 18 de diciembre, entre las 10 y las 16 hs. Será en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de Eugenio de Burzaco y Amenedo. En simultáneo, el espacio público recibirá una nueva edición de la feria “Creadoras”.

Según indicaron desde la entidad browniana, los requisitos para donar son:

  • Tener entre 16 y 65 años
  • Pesar más de 50 kg
  • No haberse realizado tatuajes, piercing o cirugías en los últimos seis meses
  • Haber desayunado
  • No haber tenido hepatitis, sífilis, chagas, HTLV o brucelosis.

Invitamos a toda la comunidad a participar de una nueva jornada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan”, afirmaron desde Compromiso Ciudadano.

¿Cómo anotarse?

Quienes deseen formar parte de esta iniciativa solidaria, podrán reservar su turno o requerir más información por WhatsApp al 11 5044-2625.

