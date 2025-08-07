San Cayetano: la parroquia de Burzaco abrió a la medianoche y recibió a los fieles

La eucaristía central será a las 16 hs. Luego habrá una procesión por las calles del barrio. Mirá el video.

Como cada año, cientos de vecinos se congregan en la parroquia San Cayetano de Burzaco para conmemorar el día patrono del pan y el trabajo. Este jueves, 7 de agosto, además se oficiarán misas en diferentes horarios y se vivirá un clima de celebración. Esto también se replica en otros puntos de la Región.

¿Cómo se vive?

Tras una vigilia, el Santuario, ubicado en Sempere 1370, abrió sus puertas a las 00 hs, con la entonación del Himno Nacional. A partir de ese instante, fueron ingresando los fieles al templo para posar sus manos sobre el Santo y rendirle homenaje. Además, muchos agradecieron la posibilidad de tener un empleo o pidieron encontrar uno.

En este marco, durante todo el día habrá misas. La primera fue a las 8 y le seguirán a las 9.30, 11, 14, 18.30, 20 y 21.30 hs. La eucaristía central, en tanto, será a las 16 hs. La presidirá el Obispo auxiliar, Monseñor Fernando Rodríguez. Al finalizar, saldrán en procesión por las calles del barrio.

“Con San Cayetano multiplicamos la esperanza, haciendo espacio para todos. ¡Los esperamos!”, indicaron desde la Parroquia en redes sociales invitando a todos los vecinos.

Entre los presentes, estuvieron anoche el intendente Mariano Cascallares; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

