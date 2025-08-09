San Martín busca su segunda victoria en fila para alejarse de la zona baja

Visitará hoy, sábado 9 de agosto, a Flandria. ¿A qué hora?

Tras conseguir su primera victoria en el torneo Clausura, San Martín de Burzaco espera dejar atrás la racha negativa y ya piensa en hacer un buen papel como visitante. Por la 8° fecha, se medirá ante Flandria con el foco puesto en sumar un triunfo que lo aleje de la zona baja.

El duelo se disputará hoy, sábado 9 de agosto, desde las 15:30 hs. La última vez que ambos equipos se cruzaron, el “Azul” se quedó con los tres puntos ya que se impuso 1-0 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

El conjunto de Burzaco viene de derrotar 3-1 a Fénix, resultado que le permitió cortar una seguidilla de seis partidos sin ganar. Asimismo, lo hizo subir a 31 unidades en la tabla anual y despegarse de la zona baja: está seis por encima de la zona de descenso.

Flandria, que empató 1-1 con Sacachispas el pasado fin de semana, necesita un triunfo para mantenerse en el pelotón de arriba en el Clausura. Con tres festejos, misma cantidad de igualdades y una caída, suma 12 puntos y sueña con pelear el campeonato.