San Martín sufrió una dura derrota y no pudo escalar posiciones

San Martín de Burzaco tenía una buena oportunidad para acortar distancia con los puestos de Reducido, pero vivió una tarde para el olvido ante una gran versión de Excursionistas. Cayó 4-2 en el estadio de La Pampa y Miñones, en marco de la 14° fecha del Clausura.

El partido

El duelo arrancó de la peor manera para el “Azul”, que tardó en acomodarse en el encuentro y adaptarse a la velocidad con la que rueda la pelota en el césped sintético de esta cancha. Se debe a que en 16 minutos estaba 2-0 abajo en el marcador.

Excursionistas, que aprovechó los espacios a la espalda de la defensa, abrió el marcador a los 10', cuando Franco Sosa recibió un pase en profundidad y envió un centro atrás para que Ian Vera defina cruzado. Seis después, en tanto, Sosa se impuso en la altura y estiró a diferencia.

Con el correr de los minutos, San Martín levantó e intentó ponerse en partido. Fue así que empezó a sumar ocasiones de gol. Las más claras fueron por medio de Sergio Modón, a quien le sacaron un remate en la línea y estrelló en el travesaño otro disparo de larga distancia.

Tras irse al descanso con el 2-0, Excursionistas repitió la fórmula y volvió a golpear de comienzo en el complemento. A los 46', Vera transformó el marcador en goleada con un tiro libre que se metió en el ángulo, dejando sin nada que hacer a Ezequiel Navarro Montoya.

La ráfaga no se detuvo. En una tarde soñada para él, el “10” del dueño de casa consiguió el tercero de su cuenta personal. A los 51', controló con el pecho dentro del área y sacó un remate seco para el 4-0.

El conjunto browniano reaccionó a los duros reveses y achicó la diferencia a los 59 minutos por medio de Brian Chávez. El delantero apareció nuevamente de cabeza a los 89' para el 4-2; aunque el “Azul” no tuvo tiempo para más.

Lo que viene

Con esta caída, San Martín se mantuvo en 18 puntos y está 11°, nueve por debajo del puntero Midland. En la tabla anual, en tanto, cinco unidades lo separan de la última plaza de Reducido. En la próxima fecha, tendrá una dura prueba, ya que se medirá con el líder del torneo.