San Martín venció al puntero y Claypole arrancó con el pie derecho de visitante

El "Azul" superó 1-0 a Midland; mientras que el "Tambero" le ganó 3-1 a Central Ballester. Los partidos.

Con diferentes objetivos, dos clubes del distrito volvieron a tener acción este lunes. San Martín de Burzaco derrotó 1-0 a Midland, uno de los punteros de la Primera B, y sueña con luchar por el segundo ascenso. Claypole, en tanto, venció 3-1 a Central Ballester en la ida de la primera fase del Reducido por el cuarto cupo de la Copa Argentina.

Bajó al líder

A puertas cerradas por la sanción de APREVIDE, el “Azul” tenía una complicada prueba en el estadio Francisco Boga. Se debe a que se midió con el mejor equipo de la categoría en lo que va de la temporada, el cual necesitaba sumar para recuperar la cima en soledad.

Para seguir soñando con el Reducido, el conjunto de Burzaco tenía que ganar y saltó a la cancha con esa determinación. Con conexión y mucho movimiento en sus jugadores de ataque, buscó la ventaja durante toda la primera mitad.

El Funebrero, por su parte, no se quedó atrás y aprovechó los espacios para contragolpear. Si bien ambos equipos tuvieron situaciones claras para abrir el marcador, se fueron al descanso en cero.

La apertura del marcador no tardó en llegar en el complemento. A los 58 minutos, Franco Camejo recibió en el área, enganchó hacia el centro y sacó un potente remate que dejó sin nada que hacer al arquero rival. Así, el “Azul” se quedó con una victoria clave.

Con este resultado, San Martín escaló a la sexta posición del Clausura con 21 puntos, seis menos que los líderes Midland y Armenio. En la tabla anual, en tanto, cinco unidades lo separan de la zona de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Italiano.

Gran comienzo

Tras quedarse en la puerta de luchar por el segundo ascenso, Claypole dio vuelta de página y se enfocó en el Reducido por el cuarto cupo para la próxima Copa Argentina. Fue así que arrancó el camino con el pie derecho y se impuso de visitante con mucha solidez.

El “Tambero” comenzó el partido de la mejor manera, ya que sólo tardó cinco minutos en ponerse al frente. Luego de un milimétrico pase de Axel Paiva al punto penal, Leonel Llodrá venció la disputa contra el arquero y puso el 1-0.

Aprovechando las falencias en el fondo del local, la diferencia se estiró de inmediato. A los 7', Paiva realizó una gran acción individual, dejó en el camino a un defensor y sacó un potente remate para el 2-0.

Central Ballester descontó a los 23' por medio de Maximiliano Maciel. No obstante, Claypole volvió a poner la ventaja de dos goles a los 28 minutos: Mario Godoy se impuso en la altura y la pelota se fue al fondo de la red para el 3-1.

Tras todas las emociones vivirse en la primera mitad, el resultado no se movió en el complemento y el conjunto browniano se quedó con la ida de la primera fase. La vuelta se disputará el próximo fin de semana en el estadio Rodolfo Capocasa.