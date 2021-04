San Martín viaja a Rosario para reencontrarse con su nivel y despegar

Compartir en:

martes 13 de abril del 2021

Visita al líder Central Córdoba desde las 15:30. Los siete jugadores que sufrieron Coronavirus ya recibieron el alta y están disponibles. Toda la información.

En el marco de la séptima fecha del Torneo de la Primera C, San Martín de Burzaco necesita un triunfo. Aún no ganó en lo que va del certamen y se ubica a tan sólo un punto del último lugar de la tabla. Deberá cambiar la imagen si no quiere quedar lejos de los puestos de Copa Argentina.

Para dar señales de vida, el elenco comandado por Ariel Perdiechizi se presentará en Rosario frente a Central Córdoba, desde las 15:30. El "Azul" llega de quedar libre en la última jornada y ya podrá contar con las ocho bajas que había sufrido frente a Sportivo Italiano por Coronavirus.

El rival de esta tarde transita una presente totalmente distinto. El "Charrúa" se afianzó como líder del campeonato con 13 unidades producto de cuatro victorias y un empate, siendo así uno de los tres invictos que todavía quedan -Atlas y Argentino de Merlo-.

El equipo

Acevedo, Chiapparo, Planté, Albarracín, Ruefli, Beber y Acosta lograron recuperarse del Covid y estarán disponible para el entrenador. Perdiechizi, por su parte, también viajó con el grupo y estará dirigiendo tras recibir el alta en los últimos días.

Como consecuencia, el "Azul" podría salir al campo de juego con varias modificaciones con respecto a los que igualaron sin tantos con el "Azzurro". Acevedo, Chiapparo, Leszczuk y Ruefli volverían a la titularidad en lugar de Villar, Aguirre -molestia en la rodilla-, Lobo y Figueroa.

San Martín: Federico Scurnik; Lucas Chiapparo, Gastón David, Alan Ruefli y Jorge Coria; Iván Leszczuk, Emiliano Gianunzio, Nahuel Benavente y Adrián Acevedo; Nicolás Slimmens y Cristian Milla.