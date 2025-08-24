Sandro cumpliría 80 años y Brown lo recordó restaurando todos sus murales

El cuerpo del “Gitano” descansa en Burzaco. Las obras se encuentran en esa localidad y lo reflejan en diferentes etapas de su carrera. Conocelas.

Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, hubiera cumplido el pasado martes 80 años. El gran artista fue ídolo de multitudes y su música romántica dejó una huella en la cultura popular. En homenaje a su natalicio, Almirante Brown restauró todos los murales que lo recuerdan en el distrito, inmortalizando así su legado.

¿Cómo lo hicieron?

Las obras se encuentran sobre Espora al 4100 y en la misma avenida y Podestá, en Burzaco, localidad donde descansan sus restos. En ellas, se puede contemplar al “Gitano” en diferentes etapas de su vida y también entre rosas y destellos de fuego.

Las restauraciones fueron realizadas por Eki Besada, Heber Martínez, Tin Rocktambulo y Gabo Luna. Los artistas forman parte del programa “Embellecimiento Urbano” del Municipio de Almirante Brown.

Sobre Sandro

Nació el 19 de agosto de 1945, en el barrio porteño de Parque Patricios. Pasó su infancia y adolescencia en Valentín Alsina. Con el tiempo, adquirió una mansión en Banfield, en donde pasó sus últimos días de vida. Esta siempre guardó un cierto misterio por los altos paredones que la rodeaban.

El cantante realizó 52 álbumes originales. Sus mayores hits fueron: "Dame fuego", "Rosa Rosa", "Quiero llenarme de ti", "Penumbras", "Porque yo te amo", "Así" y "Mi amigo el Puma". Además, obtuvo once discos de oro y filmó trece películas.

Lamentablemente, falleció el 4 de enero de 2010 en la provinicia de Mendoza. Fue a causa de un shock séptico que se complicó. Tenía 64 años.