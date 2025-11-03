Se alejaron del Reducido: Brown perdió de visitante y San Martín empató en Burzaco

El "Tricolor" cayó 1-0 ante Villa Dálmine y el "Azul" igualó 1-1 con Villa San Carlos. Los partidos.

El torneo Clausura de la Primera B está en el tramo final y los clubes del distrito se juegan todo en las últimas fechas. En esa línea, volvieron a tener acción este fin de semana, aunque los resultados no fueron favorables para sus aspiraciones: Brown de Adrogué perdió 1-0 ante Villa Dálmine; mientras que San Martín de Burzaco empató 1-1 con Villa San Carlos.

Sigue sin ganar

El “Tricolor” viajó a Campana con el claro objetivo de dejar atrás el mal momento y volver a la victoria para meterse en Reducido. Sin embargo, sufrió un nuevo revés, estiró a nueve los partidos sin triunfos y, a falta de dos fechas, está afuera de dicha zona.

La tarde comenzó de la peor manera para el conjunto browniano. Tras un error en mitad de cancha, Villa Dálmine se hizo de la pelota y no perdonó. A los 10 minutos, Federico Sellecchia asistió a Tomás Ponzo, quien dejó en el camino a un defensor y remató cruzado para el 1-0.

Con la ventaja, el local manejó los tiempos del partido ante un golpeado Brown. Pese a que la visita estuvo cerca del empate con un cabezazo de Matías Sproat que se fue por encima del travesaño, la primera mitad no tuvo otras situaciones claras. Así, ambos equipos se fueron al descanso.

Ante la urgencia de sumar, el “Tricolor” salió con otra cara al complemento y se adelantó en campo rival. Pese a la actitud, le faltaron ideas para concluir las jugadas y encontró las mejores ocasiones desde tiros de esquina.

Primero, Agustín González se impuso en la altura, pero no pudo esquinar la pelota y controló bien el arquero. En la última del partido, en tanto, Lautaro Lovazzano remató de primera tras el córner y su intento se fue rozando el palo.

Con esta caída, Brown se mantiene en 50 puntos y está 10° en la tabla anual. En caso de que Midland, único puntero del Clausura, se consagre campeón, entrarían al Reducido hasta el 9° lugar. En este momento, estaría quedando fuera sólo por diferencia de gol.

En la próxima fecha, el equipo local recibirá a Argentino de Quilmes.

Empate con gusto a poco

San Martín de Burzaco necesitaba hacerse fuerte en casa ante un rival directo para soñar con el Reducido. Si bien no pudo imponerse y el punto no le servía mucho, todavía tendría chances a falta de dos fechas gracias a otros resultados: el "Funebrero" recuperó la cima del torneo y liberaría más cupos si es campeón.

El marcador se mantuvo poco tiempo en cero en un Francisco Boga que volvió a recibir público, ya que los socios fueron habilitados para ingresar. A los 12 minutos, Matías Samaniego desvió de cabeza un preciso centro y puso en ventaja al equipo visitante.

Lejos de recibir el golpe, el “Azul” piso el acelerador y fue de inmediato a buscar el empate. Casi lo consigue con un cabezazo de Braian Chávez, pero el arquero se vistió de héroe y voló para evitarlo. El mismo delantero tuvo otra por el juego área, pero esta vez la pelota se fue cerca del palo.

Las cosas se complicaron más para San Martín a los 44 minutos, cuando Guillermo Mac Kay vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Si bien mereció terminar igualada, la primera mitad concluyó con el 1-0 para Villa San Carlos.

Pese al hombre de menos, el dueño de casa se hizo dueño del partido y golpeó de entrada en el complemento. Tras un centro, el árbitro vio una mano en el área y no dudó en cobrar penal. Así, a los 52', Chávez no falló y puso el 1-1.

San Martín fue por más y estuvo cerca de darlo vuelta. El autor del tanto local recibió una pelota larga a la espalda de la defensa y, ante la salida del arquero, conectó un cabezazo que se fue apenas desviado.

Minutos más tarde, Ignacio Serpa casi sorprende: vio al portero adelantado, remató desde mitad de cancha y la pelota pasó cerca del travesaño. Sin tiempo para más, el partido terminó 1-1 en Burzaco.

Con este resultado, San Martín alcanzó los 49 puntos en la tabla anual. Sus chances de luchar por el Reducido se mantienen vivas en caso de que Midland salga campeón, ya que esto liberaría cupos y entrarían hasta el 9° puesto, del cual lo separa sólo una unidad. En la próxima fecha, se medirá con Dock Sud.