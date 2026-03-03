Se cumplen 169 años del paso a la inmortalidad del Almirante Guillermo Brown

Se trata del padre de la Armada Argentina. Su ejemplo de valentía, estrategia y amor por la patria trascendió generaciones y quedó grabado en la historia.Conocé más.

Se conmemora este martes, 3 de marzo, el 169° aniversario del paso a la inmortalidad del Almirante Guillermo Brown. Se trata del hombre que forjó la Armada y defendió la soberanía en el mar, además de que el Municipio lleva su nombre como homenaje permanente a su legado.

Su historia

Nació en 1777 en Foxford, Irlanda. Desde muy joven se lanzó al mar y se formó como marino en la flota mercante británica, donde adquirió experiencia en navegación, comercio y combate.

Tras años de travesías y dificultades, se estableció en el Río de la Plata. Cuando estalló la Revolución de Mayo en 1810, puso su conocimiento naval al servicio de las Provincias Unidas, en un momento en que los realistas dominaban las aguas.

En 1814, el Almirante Brown organizó y comandó la escuadra patriota que enfrentó a la flota española en Montevideo. Su victoria fue decisiva: aseguró el control del río y permitió consolidar el proceso independentista.

Su figura volvió a ser central durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Con menos recursos que el enemigo, condujo a la escuadra argentina con audacia en combates como los de Los Pozos y Juncal, ganándose el respeto incluso de sus adversarios.

A lo largo de su carrera sufrió heridas, derrotas y pérdidas personales, pero nunca abandonó su compromiso con la causa patriota. Su liderazgo fue clave para dar identidad y prestigio a la naciente marina nacional.

Por eso, es reconocido como el padre de la Armada Argentina. Su ejemplo de valentía, estrategia y amor por la patria trascendió generaciones y quedó grabado en la historia.

Guillermo Brown falleció el 3 de marzo de 1857 en Buenos Aires. Más de un siglo y medio después, su nombre no solo identifica buques y calles, sino también a un Municipio que lo honra como símbolo de coraje y soberanía.