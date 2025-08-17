Se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Falleció en 1850 en Francia, pero sus restos fueron repatriados tres décadas más tarde. Su historia.

Argentina conmemora este domingo, 17 de agosto, un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Conocido como el "padre de la Patria", se trata de una figura clave en la consolidación de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Un poco de historia

Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes. A los tres años, se mudó a Buenos Aires. Es que el Virrey le encargó a su padre instruir a los oficiales del batallón de voluntarios españoles.

Al tiempo de esta designación, su papá fue destinado a Málaga. Esto implico que deban instalarse en España en 1784. Allí, con solo ocho años, ingresó al liceo.

Entre 1789 y 1812, San Martín incursionó en las filas realistas y, por su labor destacada, lo ascendieron a Teniente Coronel. Pese a ello, decidió volver a Buenos Aires. Fue tras enterarse de las revueltas de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata.

En este contexto, creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y reemplazó al general Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte. Luego, en 1814, lo designaron gobernador de la intendencia de Cuyo, con base en Mendoza.

Luego, en 1817, organizó la tropa que cruzaría la Cordillera de los Andes, uno de los hitos considerados el origen de la Campaña Libertadora que consolidó la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Su adiós

San Martín falleció hace 175 años, el 17 de agosto de 1850 en Francia. A pesar de la distancia, su última voluntad fue descansar en la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que el presidente Nicolás Avellaneda recibió sus restos traídos de Europa en 1880.

En Almirante Brown, lo homenajearon bautizando con su nombre la plaza que se encuentra en las calles Seguí y Presidente Roca, en Adrogué. Allí se puede apreciar un busto dorado del prócer con una placa que recuerda su actuación en el cruce de Los Andes.