Se cumplen hoy 28 años del atentado a la AMIA

La comunidad judía renueva el pedido de justicia. ¿Qué pasó aquel día?

Este lunes, 18 de julio, se cumplen 28 años del atentado al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La explosión de un coche bomba frente a la sede provocó la muerte de 85 personas y dejó a más de 300 heridos. La causa aún sigue sin esclarecerse.

Horror en Once

El hecho se produjo a las 9.53, en el inmueble ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Balvanera. Previo al caos, una camioneta Traffic blanca estacionó en las cercanías de la entidad. Llevaba 300 kilogramos de nitrato de amonio y gasolina, materiales que provocaron la explosión.

El estruendo dejó un cráter de unos dos metros en el lugar y fue escuchado a varios kilómetros. "Parecía la guerra. Los edificios caídos como castillos de naipes. Las madres llamando a sus hijos. Los maridos llamando a sus esposas. Todos gritando sin entender que era lo que pasaba", contó tiempo después Mirta Satz, empleada de la AMIA.

Tras de varios días de búsqueda, se constató que no sólo perdieron la vida miembros de la colectividad hebrea, si no también personas que trabajaban por la zona o pasaban por el lugar.

El atentado a la AMIA fue el segundo golpe terrorista que sufrió la Argentina. Es que el 17 de marzo de 1992 también fue atacada la embajada de Israel.

¿Qué dice la causa?

La Justicia estableció que el hecho estuvo a cargo de la organización Hezbollah. La investigación ahora busca dar con quienes tienen captura internacional e identificar al resto de los involucrados.

En este sentido, en 2006 el juez Canicoba Corral ordenó la detención de quienes consideraba los responsables intelectuales. Estos son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; y Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en el país.

En 2009, se sumó Samuel Salman El Reda. También se giró un pedido de detención internacional para el ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado. Se trata de Hadi Soleimanpour.

El acto

Tras dos años de celebrarse virtual, hoy será de forma presencial bajo la consigna “Volvemos a Pasteur”. Se realiza en estos momentos frente a la sede de la mutual judía. Es una convocatoria conjunta de AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas.