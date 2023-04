Se despertaron con la casa en llamas: lo perdieron todo

Ocurrió en Longchamps. Viven allí una pareja y su hijo de dos años. Advirtieron que hace poco Edesur colocó un medidor nuevo y que el incendio pudo haber sido provocado por "una mala conexión de ellos" o por un cortocircuito dentro de la propiedad. ¿Cómo ayudarlos?

Una familia joven de Longchamps viven horas desesperantes. En cuestión de minutos, su casa fue consumida por las llamas y lo perdieron todo. Su dueño además sufrió heridas al intentar controlar el incendio. Ahora, necesitan la ayuda de la comunidad para volver a reconstruirse.

¿Qué pasó?

Ocurrió el pasado viernes, 21 de abril, durante la madrugada. Tuvo como escenario una vivienda ubicada en Cupertino de Campo, entre Laprida y Mosconi. Los integrantes del hogar se encontraban durmiendo cuando fueron sorprendidos por el fuego que se asomaba del comedor.

“Mi señora me despertó asustada porque vio que se estaba incendiando la casa. Me levanté, fui hasta ahí y sentí todo el calor. Me quemé los brazos, la nuca y la planta del pie izquierdo”, contó Samuel Mariani, propietario, en diálogo con www.deBrown.com.ar

Y agregó: “Salí corriendo a cortar la luz, aunque ya no había. Eso fue lo primero que se me cruzó. Después fui a buscar a mi hermana, que estaba en el fondo con los chicos, para que los sacara por las dudas que revienten las garrafas”.

Respecto a las causas del siniestro, la familia aún desconoce con certeza qué sucedió. “Hace dos semanas, Edesur vino a colocar un medidor nuevo. No se hacen cargo por un error que tuvieron en la bajada de línea. Pudo haber sido por una mala conexión de ellos o por un corto dentro de la casa. Lo único que había conectado era un alargue con la estufa”, confió a este medio.

El después

La familia se quedó sin nada. Sólo alcanzaron a sacar algo de ropa. “El fuego se propagó a todos los ambientes. Se quemó la cocina, la heladera, el horno, el lavarropas, la computadora e impresora. Eso era muy importante para mi señora porque trabajaba habiendo candy bar”, admitió Samuel.

Y añadió: “Ahora estamos parando en la casa de mi mamá. Gracias a Dios mi mujer y mi bebé no tienen ningún rasguño. Yo fui el único que se quemó por tratar de meterme en el fuego”.

Para salir de estar situación y volver a ponerse de pie, toda donación es buena en este momento. La familia necesita muebles, electrodomésticos, utensillos de cocina y materiales de construcción. “Con lo que nos puedan ayudar es bienvenido, todo es importante”, finalizó.

Quienes deseen colaborar podrán enviar un WhatsApp al 11 6886 8839 (Samuel).