Se levantó el paro de colectivos anunciado para este viernes

LA UTA había anunciado que los servicios se paralizarían por 24 horas. Los detalles.

Luego que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictará la conciliación obligatoria, quedó sin efecto el paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La protesta iba a llevarse adelante este viernes 28 y abarcaba a la mayoría de las líneas del AMBA.

¿Qué pasaba?

Según amenazó el gremio, la medida iba a ser por 24 hs y hubiese afectado a millones de personas que se trasladan por el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a ello, las unidades que pertenecen al Grupo DOTA ya habían adelantado oficialmente que no se sumarían al paro. Debido a esta decisión, su flota habría circulado con normalidad durante la jornada.

La UTA había arribado a esta decisión tras la negativa de las cámaras del sector a ofrecer incrementos salariales y no llegar a un acuerdo con el Gobierno. “La medida de acción sindical se realiza ante la intransigencia empresaria expresada, a quienes no les interesa dejar a 9.000.000 de pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad”, indicaron en un comunicado.