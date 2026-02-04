Se levantó el paro de trenes anunciado para este jueves

Se dictó conciliación obligatoria y ahora las partes deberán retomar la conversación por la propuesta salarial. Los detalles.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y los trenes funcionarán este jueves, 5 de febrero. De esta manera, quedó sin efecto el paro de 24 horas que había anunciado el sindicato de conductores ferroviarios “La Fraternidad”.

¿Qué pasó?

La medida de fuerza se debía a que el gremio consideró "insuficiente" la propuesta salarial que acercó la Secretaría de Trabajo de la Nación. Iba a afectar a todas las líneas de ferrocarril, de larga distancia y en los servicios de carga.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., La Fraternidad resolvió realizar un plan de lucha que inicia el jueves con un paro general de 24 horas”, afirmó el sindicato.

Sin embargo, el Gobierno emitió un comunicado este miércoles, 4 de febrero, donde confirmó la conciliación obligatoria. De esta manera, intimó a los trabajadores del sector a "dejar sin efecto las medidas de fuerzas dispuestas o anunciadas".

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Carga y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria", precisó.

En tanto, continuó: "La medida, que rige desde las 00:00 hs del 5 de febrero, se encuadra en la Ley N° 14.786 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la presentación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios".