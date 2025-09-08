Se paraliza el distrito: Brown y San Martín disputan el clásico browniano

Se enfrentarán hoy, lunes 8 de septiembre, en el estadio Lorenzo Arandilla. La previa aquí.

Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se volverán a ver las caras y paralizarán al distrito con una nueva edición del clásico de Almirante Brown. Ambos necesitan la victoria de manera imperiosa para sus aspiraciones en la Primera B.

El encuentro se llevará a cabo hoy, lunes 8 de septiembre, a partir de las 18:35 hs. El escenario del choque será el estadio Lorenzo Arandilla, que promete ser una fiesta por la magnitud del duelo. El árbitro Mariano Negrete fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

Con una racha de seis fechas sin derrotas (cuatro triunfos y dos empates), el “Tricolor” atraviesa su mejor momento en la temporada. Acumula 18 unidades en el torneo y, a la espera del resultado de Midland, podría convertirse en puntero en caso de imponerse esta tarde.

Asimismo, con la igualdad 1-1 ante Sacachispas en su última presentación, llegó a 46 puntos en la tabla anual y está 7°, en zona de clasificación al Reducido. Para el duelo de hoy, el entrenador Roque Drago no contará con Gonzalo Vivas, quien sigue sancionado por la roja.

El “Azul”, en tanto, viene de conseguir una contundente goleada 3-0 frente a Argentino de Merlo. Sólo cayó en uno de sus últimos cinco partidos (tres victorias) y, con esta racha, se alejó de la zona baja: está cinco unidades por encima de la zona de descenso.

En caso de quedarse con el clásico, llegaría a 41 puntos en la temporada y quedaría a cinco de la zona de Reducido a falta de 10 fechas. Por lo que este enfrentamiento, además de bajar a su adversario de la pelea, podría ser un impulso para soñar con luchar por el segundo ascenso.

La última vez

Después de 28 años sin verse las caras, Brown y San Martín se volvieron a cruzar el pasado 19 de abril en el Francisco Boga, en marco de la 12° fecha del Apertura. Esa noche, Matías Sproat abrió la cuenta en el primer tiempo; mientras que Brian Chávez puso el empate parcial de cabeza.

Cuando parecía que el choque terminaría en igualdad, el “Tricolor” consiguió el agónico triunfo. Tras un lateral al área a los 96 minutos y un despiste de la defensa, Ayrton Sánchez definió cruzado para el 2-1 definitivo.

De esta manera, el historial entre ambos marca que se enfrentaron en 27 ocasiones, con una clara ventaja para el conjunto de Adrogué. En total, fueron 13 victorias para Brown y dos para el “Azul”. Las restantes 12 fueron empates.